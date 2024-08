„Anja war immer ein unheimlich nettes Mädchen“

Der schreckliche Unfalltod von zwei jungen Menschen in der Nacht auf Sonntag in Buchkirchen (OÖ) schockt. Die beiden Jugendlichen – sie wurden nur 17 und 18 Jahre alt – verbrannten in einem E-Auto. Die Trauer um das „unheimlich nette Mädchen“ ist in ihrer Heimatgemeinde und darüber hinaus riesig.