Das sollten Sie nach Unfällen mit E-Autos beachten

Ein Blick in die Statistik der Schweizer Versicherung AXA zeigt, dass Lenker von Elektroautos 50 Prozent mehr Kollisionen mit Schäden am eigenen Fahrzeug verursachen. Das liegt vor allem an den leistungsstarken Fahrzeugen. Elektroautos haben in der Regel mehr PS. „Je leistungsfähiger das Fahrzeug ist, desto öfter verursachen die Lenker einen Schaden am eigenen oder an Fremdfahrzeugen“, bestätigt Michael Pfäffli, Leiter der Unfallforschung und Prävention.