Traurige Bilanz: 16 Verkehrstote in einer Woche

Die meisten starben in NÖ

Insgesamt verstarben fünf Menschen in Niederösterreich, vier in Oberösterreich, drei in der Steiermark, zwei in Wien und jeweils einer im Burgenland und in Tirol. Zu den Hauptunfallursachen zählen Unachtsamkeit/Ablenkung, nichtangepasste Geschwindigkeit und Überholen. Bei fünf Fällen konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden.