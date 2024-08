Kärntner Ex-Eishockey-Profi muss auf Anklagebank

Was für ein unrühmliches Ende einer Sportlerkarriere! Ein einstiger Kärntner Eishockey-Spitzen-Spieler sitzt seit Monaten in Klagenfurt in Untersuchungshaft. Vor wenigen Tagen wurde gegen den Mann die Anklage eingebracht – er soll Dutzende Menschen betrogen und damit mehr als eine Million Euro ergaunert haben.