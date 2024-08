Ein neuer Rekord und Vorfreude auf das Jubiläum

Mit fast 500.000 Besuchern verzeichnete der diesjährige Villacher Kirchtag einen neuen Rekord. „Es ging schon beim Hochamt am Sonntag los, da waren so viele Menschen wie noch nie. Und das hat sich die ganze Woche lang durchgezogen“, bilanziert Kirchtagsobfrau Gerda Sandriesser im Gespräch mit der „Krone“. Und das wirkte sich auch auf die Wirte und die zahlreichen Schausteller am Kirchtagsgelände aus. „Es gab überall strahlende Gesichter. Das war einfach schön anzusehen“, so Sandriesser.