Strengere Sozialhilfe-Regeln | „Wurschtige“ SPÖ

„Wurschtige“ SPÖ. Bei Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ nach den Nationalratswahlen – da würde die Wiener SPÖ gewiss ein mehr als gewichtiges Wort mitreden. Und dort ist gerade in der Sozialhilfe-Frage keinerlei Beweglichkeit zu bemerken. Im Gegenteil. Der selbstbewusste SPÖ-Stadtrat Peter Hacker verteidigt das so umstrittene System mit Inbrunst. Dem Verhalten Hackers widmet sich heute „Krone“-Kolumnist Claus Pándi. Er glaubt, dass das „Wiener Beihilfenwunder“ nur wenige überrascht hätte. Dass jedoch „die merkwürdige Angelegenheit zu einer richtigen Affäre wurde, liegt vor allem an dem eher nur in Wien bekannten Sozialstadtrat Peter Hacker“, schreibt unser Autor – weil dieser auf die Frage eines Reporters, wie denn das mit der Sozialhilfe für die Syrer sein könne, sein Unverständnis über das Interesse an der Sache ins Mikrofon „gerotzt“ habe. Das sei „übrigens genau jener Peter Hacker, der den Umstand, dass in Wien die Volksschüler mit muslimischem Glaubensbekenntnis schon den ersten Platz einnehmen, mit einem ist doch ,wurscht´ kommentierte“. So schlägt Pándi vor, wenn diese Themen so egal seien, könnte die SPÖ im Wahlkampf gleich überall „Ist doch wurscht“ plakatieren. Tja, manchmal könnte man meinen, der SPÖ wäre es sogar „wurscht“, wenn sie bei der Nationalratswahl schon wieder verliert…