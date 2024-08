Bontus gewinnt historische erste Kite-Wettfahrt!

Die erste Formula-Kite-Session, die jemals bei Olympia ausgetragen wurde, geht an Rot-Weiß-Rot! Der Niederösterreicher Valentin Bontus konnte sich am Sonntag in der ersten Wettfahrt vor Marseille fünf Sekunden vor dem Slowenen Toni Vodisek sowie acht Sekunden vor dem Brasilianer Bruno Lobo durchsetzen.