Surferimage mit Bier am Strand spielt‘s nicht mehr

Krone.at: Vali, du hast dir gemeinsam mit dem Österreichischen Segel-Verband das Ziel gesetzt, 2028 in Los Angeles um Medaillen zu fahren. Jetzt fliegst du als WM-Dritter nach Paris/Marseille. War der Plan schlecht oder du zu gut?

Bontus: Das ist eine gute Frage (lacht). In klassischen Segelklassen ist es schwer, innerhalb dieser kurzen Zeit an die Weltspitze zu kommen. Da der Kitesport allerdings immer noch jung ist und ich ja doch eine Vergangenheit mit dem Kiten habe, ist es mir wohl leichter gefallen, mich nach oben zu kämpfen. Natürlich hatte ich auch immer die 2024er-Spiele im Kopf, wollte in Paris einfach Erfahrung sammeln. Dass ich nun um Medaillen fahre, war so nie geplant, aber jetzt stehen wir da. Ich habe eine WM-Bronzemedaille im Gepäck und will in Paris erneut Edelmetall holen. Es ist keineswegs so, dass wir sagen, 2028 ist das Ziel, wir ruhen uns jetzt aus.