Polizei beendet Lesung Sellners in Deutschland

Sellner war der Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich. Er besuchte zuletzt deutsche Städte, um aus seinem Buch zu lesen. Sein Auftritt in Saarbrücken am Donnerstagabend beschäftigte ebenfalls die Polizei: Dort wird wegen eines möglichen verbotenen Hitlergrußes gegen ihn ermittelt – den er bei einer Gegendemo der „Omas gegen Rechts“ gezeigt haben soll.