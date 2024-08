Extremist Sellner soll Hitlergruß gezeigt haben

Proteste gegen Extremisten

Anfang dieser Woche gingen bereits mehrere Tausend Menschen in Deutschland gegen die geplante Lesung Sellners auf die Straße. Von bis zu 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Marburg ist die Rede. Der Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich las etwa 20 Kilometer von Marburg entfernt auch aus seinem Buch „Remigration“. Laut der Polizei kamen etwa 50 Menschen, um ihm zuzuhören.