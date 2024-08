34 Opfer: Kärntner lieferte bestellte Ware nicht

Lediglich ein paar Monate hat sein Plan funktioniert. Ein 24-jähriger deutscher Staatsbürger, der in Wolfsberg wohnt, hat Mobiltelefone und Spielkonsolen auf „Willhaben“ angeboten. 34 Personen waren interessiert an seinen Waren und bezahlten diese bereits im Vorhinein. Angekommen sind die Produkte bei den Kunden jedoch nie. „Denn der junge Mann lieferte die Produkte nicht. Für die Betrugsopfer aus ganz Österreich entstand ein Schaden im Wert von insgesamt mehreren Tausend Euro“, so die Polizei und fügt hinzu: „Einen Teil des Schadens zahlte der Kärntner, der als Grund für seine Tat Geldprobleme angab, bereits zurück.“