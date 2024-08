Frust bei Beichler, heiße Luft um Torjäger Reischl

„Wir müssen uns an die Nase greifen, dass wir vom Auftritt her – und da war fußballerisch noch einiges möglich in der zweiten Hälfte – von Beginn weg ordentlich auftreten. Dann kommst du allein durch die Haltung, durch das Erzwingen zu Torchancen.“ Der Frust bei Liefering-Trainer Daniel Beichler war nach der 0:1-Auftaktniederlage gegen die Vienna groß. Gegen Lafnitz sollten die Jungbullen kommenden Freitag punkten, wollen sie nicht schon wieder – wie im vergangenen Herbst – früh hinten drin stehen.