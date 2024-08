Bizarres Sexspiel: Mann muss Aal entfernt werden

Kein Einzelfall

Es ist nicht das erste Mal, dass sich ein Mann in Vietnam einen lebendigen Aal aus dem Körper entfernen ließ. Erst im Mai wurde einem Mann chirurgisch ein lebender Aal aus dem Rektum entfernt. Berichten von „Times of India“ zufolge war der Aal in den Körper des Mannes eingedrungen. Die Ärzte entfernten den Aal erfolgreich in einer Notoperation.