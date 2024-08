Rogan enthüllt: „Ja, es gibt viel Sex bei Olympia“

Rogan hat viermal an den Olympischen Sommerspielen teilgenommen: 2000 in Sydney, 2004 in Athen, 2008 in Peking und 2012 in London. Zwischen 2001 und 2010 holte er neun WM-Medaillen und zwei Silbermedaillen in Athen. Mit insgesamt 34 Medaillen bei Großveranstaltungen ist er bis heute der erfolgreichste österreichische Schwimmer.