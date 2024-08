„Man braucht nur wenig, um glücklich zu sein“

Die Spitzenkandidaten für die steirische Landtagswahl am 29. November – ganz persönlich: Niko Swatek (33) entspannt sich am besten auf seinem Rennrad. Für Sohn Emil fand er überraschend einfach einen Kinderkrippenplatz. In die Politik kam der Chef der steirischen Neos über einen verpatzten Physik-Versuch an der TU Graz.