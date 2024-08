Sturzfluten bei Himalaya forderten 13 Tote

Mehr als 200 Tote bei Erdrutschen

Die Monsun-Regenfälle fallen in diesem Jahr besonders stark aus. Bereits am Donnerstag lösten starke Regenfälle Überschwemmungen in dem Bundesstaat Himachal Pradesh aus. Mindestens zwei Menschen kamen ums Leben, 28 weitere wurden vermisst. Es kam zu Erdrutschen, bei diesen kamen alleine in dieser Woche mehr als 200 Menschen in Kerala ums Leben. Die Suche nach Überlebenden dauert an.