Lobau: Der Kampf um Freiheit und Naherholung

Die Realisierung des umstrittenen Lobautunnels liegt derzeit auf Eis und sorgt in der Wiener Stadtpolitik für frostige Stimmung. Ganz im Gegensatz zu den hochsommerlichen Temperaturen, die im Wiener Naherholungsgebiet für sommerliche Freuden wie Fischen, Nacktbaden oder Musizieren sorgen. Filmemacherin Ulli Gladik zeichnet in der Doku „Die Lobau – Dschungel der WienerInnen“ (am Sonntag, 4. August, um 22.15 Uhr auf ORF 2) die unterschiedlichsten Facetten des rund 22 Quadratkilometer großen Naturgebiets nach und lässt dabei auch die umweltpolitischen Diskussionen nicht außen vor.