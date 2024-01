Schlotterer mit sattem Umsatz-Minus

„Der Bedarf an außen liegendem Sonnenschutz wird spätestens ab 2026 wieder stark ansteigen“, betonte Geschäftsführer Peter Gubisch. Er nannte am Mittwoch Zahlen, wonach etwa allein in Wien Bedarf an 55.000 Wohnungen bestehe, in Deutschland seien es aktuell sogar 500.000 Wohnungen. „Diese Wohnungen, aber auch alle anderen Gebäude werden mit Sonnenschutz gebaut werden müssen, um eine sommerliche Überwärmung ohne energieverschlingende Klimaanlagen zu verhindern.“ Das Jahr 2023 sei in Österreich und Deutschland das wärmste Jahr seit es Messdaten gibt gewesen.