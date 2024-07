ÖFB betitelt Westligisten als dreifachen Meister

Kurios: Die Bullen selbst hätten damit offiziell drei Meisterteller weniger auf dem Konto. Diese beansprucht der Klub offiziell aber. Obwohl man sonst mit der eigenen violetten Vergangenheit bekanntlich wenig bis gar nichts zu tun haben will. Unabhängig davon steigt die Austria heute (17) daheim in Maxglan gegen Reichenau in den ÖFB-Cup ein. Dieser Titel fehlt den Violetten sowieso. Egal, durch welche Brille man auch blicken mag.