Ohne Polizei-Klo geht für Austria Salzburg nichts

Entscheidung am Mittwoch

Sollte das runde Leder einmal weit am Kasten vorbeifliegen, ist ebenfalls vorgesorgt. Das Ballfangnetz hinter den Toren musste bis auf Höhe der Seitenlinie verlängert werden. In der Vergangenheit hatte dieses bis zu den Linien des Sechzehners gereicht. Alle Auflagen gelten übrigens nicht nur für den Kracher gegen die spanische Truppe, sondern für alle weiteren Heimspiele in Maxglan – auch in der 2. Liga. Eine endgültige Entscheidung über die Genehmigung für das Test-Fest gegen Real Betis fällt am Mittwoch.