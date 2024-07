Grünes Licht für neue Seilbahn in Bürserberg

Der Baustart für die neue Bahn ist für das Frühjahr 2025 geplant. Bis dahin ist noch einiges an Planungsarbeit zu erledigen, zudem bedarf es noch entsprechender Beschlüsse seitens der Bergbahnen und der Gemeinden Brand und Bürserberg. „Wir sind optimistisch, dass auch diese sehr zeitnah gefasst werden können, nachdem bereits positive Grundsatzbeschlüsse für die Neubaupläne vorliegen“, macht sich Domig diesbezüglich keine großen Sorgen. Die wesentlichen Bauarbeiten für die neue Loischkopfbahn sollen dann kommendes Frühjahr und vor allem in den darauffolgenden Sommermonaten umgesetzt werden. In dieser Phase werden Einschränkungen für die vorhandenen Freizeitangebote unvermeidbar sein – so wird etwa die Einhornbahn II in der kommenden Sommersaison nicht in Betrieb gehen können.