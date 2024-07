So viel kostet ein einzelner Tag im Ukraine-Krieg

Gegenseitige Drohnenangriffe

In der Nacht auf Dienstag haben sich die beiden Kriegsgegner gegenseitig mit Drohnen angegriffen. Die russische Seite meldete „Schäden an einem örtlichen Kraftwerk“ und „Schäden an Umspannwerken im Gebiet Belgorod.“ Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben auch ein russisches Öldepot in der Region Kursk angegriffen. Dort soll ein Feuer ausgebrochen sein. Kursk liegt an der Grenze zur Ukraine und war wiederholt Ziel von Angriffen.