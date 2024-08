Wie Unis zu Schmieden für Start-ups werden können

Rund 3,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts fließen in Österreich in Forschung und Entwicklung. Ein Spitzenplatz in Europa, nur Schweden und Belgien geben noch mehr aus. Doch der Output ist nicht optimal, meint Werner Wutscher, Ex-Rewe-Vorstand und Investor: „Das Start-up-Ökosystem ist in Österreich zwar gut entwickelt, doch angesichts unserer hohen Ausgaben für Forschung und Entwicklung müssten noch mehr innovative Start-ups aus Österreich kommen.“