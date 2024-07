Franzose ließ Enkelkind in überhitztem Auto – tot!

Wie die Zeitung „Le Parisien“ unter Verweis auf die Feuerwehr berichtet, ließ der Großvater das Mädchen alleine in seinem Auto zurück, nachdem das Kind am Sonntagnachmittag während einer Fahrt eingeschlafen war. Der Großvater ging demnach in seine Wohnung in der Ortschaft La Palme bei Narbonne, um sich um zwei weitere Kinder zu kümmern. Als er später nach dem Rechten sehen wollte, stellte er fest, dass das Mädchen nicht mehr atmete.