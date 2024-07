Ältester Dirigent der Welt verzaubert Festspiele

Grandseigneur, Altmeister, lebende Legende – selten treffen Begriffe auf einen Dirigenten so gut zu wie auf Herbert Blomstedt. Der gebürtige US-Amerikaner feierte vor rund zwei Wochen seinen 97. Geburtstag. Sein Alter merkt man ihm von der Weite aber fast nur beim Gang zum Pult an. Da braucht der Maestro, der älteste aktive Dirigent der Welt, mit Begleitung ein bisschen länger als in den früheren Jahren. Wie zum Beispiel 1954, als er mit dem Philharmonischen Orchester Stockholm debütierte.