Materialschaden! Bildstein/Hussl fallen zurück

Benjamin Bildstein/David Hussl haben am zweiten Tag der olympischen Segel-Bewerbe vor Marseille ihren Platz in der Spitze der 49er-Klasse nicht halten können. Das österreichische Duo schaffte am Montag nur die Ränge 11, 13 und – nach einem Materialschaden am Segel – 18. Sie fielen zur Halbzeit nach sechs Wettfahrten mit 41 Zählern von Position fünf auf Gesamtrang elf zurück.