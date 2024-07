Liezener Kultcafé trotzt dem Gasthaussterben

Heute feiern Inhaberin Melitta Schnuderl und ihr Team rundes Jubiläum – am 29. Juli 1964 wanderten die ersten Häferln, Gläser und Teller über die Theke der ursprünglichen Bäckerei-Filiale in der Ausseer Straße. Schnell wuchs der Gastronomiebereich, Hotelzimmer wurden geschaffen, ein Kartenspielraum und ein Fernsehstüberl eingerichtet. In den 1980er-Jahren zog eine neue Bar die Liezener Nachtschwärmer an – und noch heute prostet sich das Partyvolk hier gerne zu.