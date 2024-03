Großfeuer in Liezen: Es war Brandstiftung!

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen führten nun zum ehemaligen Besitzer sowie dessen Nachfolger eines im Mehrparteienhaus untergebrachten Gewerbebetriebes. Die beiden in Oberösterreich wohnhaften Syrer (18 und 39) konnten noch am selben Tag an ihren Wohnadressen festgenommen werden. Sie stehen im Verdacht, das Haus abgefackelt zu haben!