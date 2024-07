Daher herrscht keine Panik auf der Titanic

Transfer zieht sich

Panik auf der schwarzen Titanic herrscht nach dem Stotterstart allerdings keine. „Wir haben ja gewusst, dass die Vorbereitung diesmal eine besondere Herausforderung ist. Unser erfolgreicher Weg wirft auch Schatten. So haben wir beim Trainingsstart nur rund 50 Prozent der Mannschaft an Bord gehabt. Einige Teamspieler sind erst seit zehn Tagen wieder dabei. Sie sind keine Maschinen, die von einem Highlight zum anderen tanzen. Das ist uns allen bewusst“, erklärt der Sportchef, der schon auch festhält: „Wir wissen das Spiel richtig einzuordnen, müssen uns beim Ligastart Sonntag gegen Rapid sicher steigern. Aber das wird ein ganz anderes Spiel. Krems war ein typisches Cup-Match, in dem wir uns das Leben mit billigen Gegentoren selbst schwer gemacht haben. Aber ich habe nie Angst gehabt, dass wir ausscheiden.“