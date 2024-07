70 Raser-Autos in ganz Österreich beschlagnahmt

Demnach soll es laut standard.at in Niederösterreich (18) und Tirol (15) die meisten Abnahmen gegeben haben. Allerdings lässt sich die genaue Anzahl an beschlagnahmten Fahrzeugen nicht konkret beantworten. Es handle sich laut Innenministerium um eine „komplexe Materie“. Bundesweit gibt es somit keine Stelle, die eine genaue Anzahl an Beschlagnahmungen vorweisen kann.