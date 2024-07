Mädchen erobern Feuerwehrjugend

Aktuell sind 714 Mädchen bei der Feuerwehrjugend

Im ersten Halbjahr ist der Mitgliederstand der Feuerwehr-Girls sogar auf 714 angewachsen. Die positive Entwicklung zeigt sich auch bei den jährlichen Landeswettkämpfen, wo die Mädchen Top-Leistungen aufzeigten. Heuer nahmen sieben reine Mädchengruppen daran teil. Den ersten Platz belegte in diesem Jahr die Gruppe Baumgarten/Schattendorf. Neben den Wettkämpfen sind auch die Wissenstests ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung in der Feuerwehrjugend, erklärt Julia Ivancsits, Bezirksreferent für Feuerwehrjugend im Bezirk Eisenstadt-Umgebung. Hier stellen die Jugendlichen ihr Wissen zu Themen wie Brandschutz, Erste Hilfe und Knotenkunde unter Beweis. „Auch bei diesen Tests zeigen die Mädchen immer wieder tolle Ergebnisse und zeigen, dass sie bestens auf die Herausforderungen der Feuerwehr vorbereitet sind“, so Ivancsits.