Wöchentliches Nasebohren für Kuh und Schaf

Besuch vom Veterinär

Am Freitag bekamen die Griemanns und ihre Rinderherde zum ersten Mal Besuch vom Tierarzt. Die Probenahme stand stand an. Premiere für Veterinär, Bauern und Rinder. 58 Tiere wurden beprobt – fertig war man in einer Stunde. Aber nur, weil alles bestens vorbereitet war. Ein Teil der Herde war abgesondert in einem extra aufgestellten Verschlag. Denn normalerweise sind die Rinder frei, nur begrenzt von einem Weidezaun, unterwegs. Von Helfern wurden die Tiere dann in ein xx getrieben. Wollten sie vorne raus, ging es – zack – ihr Besitzer machte zwei Tore zu und nur der Kopf schaute noch heraus. Die Rinder konnten so zwar weder nach vorne noch zurück, Hals und Kopf der schweren Tiere blieben aber sehr wohl beweglich – und manch eine „Muh“ war nicht sehr begeistert, dass ihr ein Fremder mit einem komischen Stäbchen in Nase und Maul stocherte.