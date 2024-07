Steirer baut sich eine Wunderwelt aus Zügen

Einen Satz hört Karlheinz Grubelnik gar nicht gern: „Er spielt schon wieder mit seinem Zug.“ Denn das, was der GKB-Lokführer und Fahrdienstleister in seinem Garten in Pölfing-Brunn erschaffen hat, ist von einem Spielzeug weit entfernt. Hier steht die größte Gartenbahn der Steiermark und wohl auch Österreichs! 810 Meter Mini-Gleis erstrecken sich rund um Grubelniks schmuckes Familienhaus. 96 Garnituren Schmalspurbahnen, bestehend aus circa 500 Waggons, ziehen hier ihre Runden.