„Elf Stunden bauen, um eine Stunde zu fahren“

Aufsteigen, Zug fährt ab!

Auch an Kraft fehlt es den Maschinen nicht – bis zu zwei Tonnen ziehen die Loks hinter sich her. Eine wichtige Voraussetzung, denn Jarosch und Wallnöfer „fahren“ auch auf ihren Kreationen – in Tirol etwa auf den Gleisen der „Mini Dampf“ in Barwies bei Mieming. Dazu setzen sie sich auf die Waggons, steuern und bremsen auch von dort aus. „Aber das ist nur ein Teil des Hobbys – das Bauen macht mir viel mehr Spaß“, so Wallnöfer, welcher sich seine ganzen Metallbau-Fertigkeiten selbst aneignete.