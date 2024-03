Kreml warnt EU vor Griff nach eingefrorenem Geld

Borrell will Zugriff auf Zinsgewinne

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat nun vorgeschlagen, die Gelder nicht vollständig für die Ukraine freizugeben, aber zumindest die Zinsgewinne in Höhe von rund drei Milliarden Euro jährlich zu nutzen. Das Geld soll demnach zu 90 Prozent in Waffen und Munition für die Ukraine fließen und zu zehn Prozent in die Verteidigungsindustrie und den Wiederaufbau des Landes. Am Donnerstag sollen sich die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder bei einem Gipfeltreffen erstmals mit dem Vorschlag befassen.