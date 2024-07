Mopedlenker (15) fuhr ohne Schein zu Fahrschule

Wiederholungstäter

Am Donnerstag, kurz nach Mitternacht, hielt die Polizei in der Stadt Salzburg einen weiteren Lenker an und führte eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Der 45-Jährige besaß keinen gültigen Führerschein. Er war bereits acht Mal in den letzten vier Monaten angehalten und aufgrund Lenken ohne gültigen Führerschein angezeigt worden. Er wurde auch diesmal wieder angezeigt.