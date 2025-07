Demente Frau (90) mit Drohne in Wiese gefunden

Frau war ansprechbar und unverletzt

Nach rund 40 Minuten konnte die Seniorin schließlich in einer Wiese in der Nähe des Altersheims gefunden werden. Die ansprechbare 90-Jährige wurde sogleich von Ersthelfern versorgt und anschließend wieder in das Seniorenheim gebracht. Wie es passieren konnte, dass sie unbemerkt verschwunden ist, konnte auch die Polizei nicht erklären. Ein Glück nur, dass sie so schnell gefunden werden konnte.