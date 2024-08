Bankomaten-Sprenger droht bei Prozess „Jackpot“

„Und es hat bumm gemacht. Nur einen Tag nach einer Bankomat-Sprengung in der Sparkasse Reichenthal/M. krachte es in der Nacht zum Donnerstag erneut – diesmal in der Raiffeisenbank in Aigen-Schlägl“, stand am 14. Dezember auf krone.at. Ein Holländer türkischer Herkunft (22) war nach der Bankomat-Sprengung mit zwei Komplizen über die Staatsgrenze nach Tschechien gerast. Allerdings waren ihnen diesmal rasch Polizisten der Sondereinheit Cobra auf den Fersen. Sie hatten sich in Grenznähe postiert, weil sie ahnten, dass die Täter nach dem vierten Coup seit August im Mühlviertel rasch wieder zuschlagen würden. Südlich des Moldaustausees in der Ortschaft Heuraffl (Prední Výton) gelang es dann, das Fluchtfahrzeug zu rammen und den Täter verletzt festzunehmen. Seine Komplizen konnten in der Dunkelheit zu Fuß flüchten.



Ihm drohen gleich zwei Mal bis zu zehn Jahre hinter Gittern

Der Profi-Gauner wird sich am 5. August in Linz vor Gericht verantworten müssen. Und zwar nicht nur wegen schweren Einbruchsdiebstahls (§128), sondern auch wegen einem Delikt, das ebenfalls mit einem Strafrahmen von ein bis zehn Jahren bedacht ist, nämlich der „Vorsätzlichen Gefährdung durch Sprengmittel“ (§ 89). Dem Kriminellen dürfte durch diesen juristischen „Doppel-Jackpot“ vermutlich eine höhere Strafe als sonst drohen, da gleich zwei derartig hoch bewertete Delikte nicht gerade ein Milderungsgrund sind.