Stadtchef schaltet sich im Sperrstunden-Chaos ein

„Diese eine Stunde ist für viele Gastronomen sehr wertvoll“ – mit diesen Worten forderte Wirtesprecher Michael Nell in der Freitags-„Krone“ eine einheitlichen Schanigarten-Sperrstunde bis Mitternacht in der Linzer Innenstadt. Denn was früher auch als Sommerregelung galt, ist mittlerweile Geschichte – und sorgt gemeinsam mit einer unübersichtlichen Genehmigungslage für massiven Ärger bei vielen Wirten.