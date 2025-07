Bellende Hunde hetzen Pferd „Maxi“ in den Tod

„Ich hab’ zu spät bemerkt, dass die Hunde weg sind“, entschuldigte sich ein 48-jähriger Landwirt in Garsten, doch da war die Tiertragödie schon passiert. Denn seine Hunde waren am Samstag vom Bauernhof über eine Wiese weggelaufen – genau auf drei Pferde zu, die von ihren Besitzern (31 bis 49 Jahre) am Halfter geführt wurden. Sie waren in der Nähe eines Reiterhofs unterwegs.