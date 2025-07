Gesundheitswesen: Verbot für Besuche in Spitälern

Peter Binder prangert in seiner politischen Arbeit oft an, was nicht richtig läuft – bei aller Wertschätzung gegenüber dem Personal in der Pflege und in der Ärzteschaft. Er kritisiert viel mehr organisatorische und strategische Entscheidungen von Landeshauptmann-Stellvertreterin und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander von der ÖVP, die sich seiner Meinung nach direkt auf das Gesundheitswesen im Land auswirken. Mit der ÖVP-Politikerin liefert sich Binder immer wieder einen harten, aber respektvollen Schlagabtausch.