Ein mörderischer Krimi im Haus voller Lügen

Mehrere Verdächtige in einer Falle

Und so nimmt das kriminelle Treiben in der kleinen, eben erst eröffneten Pension „Monkswell Manor“ von Molly und Giles seinen Lauf. Die Handlung: Während eines starken Unwetters treffen die ersten Gäste ein. Auch der junge Sergeant Trotter auf der Suche nach einem Frauenmörder ist unter ihnen. Durch den starken Regen von der Außenwelt abgeschnitten, sitzen die Gäste in der Falle und jeder verdächtigt jeden. Erst recht, als ein weiterer Mord geschieht.