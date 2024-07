Vitamine für Kinder? 15 von 23 sind überdosiert

Vitamine A, B, C, E und K oft überdosiert

Bei einem Test zeigte sich: 20 der geprüften Produkte sind mit mehr als vier verschiedenen Vitaminen und/oder Mineralstoffen versetzt. „Das Ergebnis unserer Analyse ist ernüchternd“, so der VKI: Bei 15 Präparaten liegt mindestens eines der enthaltenen Vitamine beziehungsweise einer der enthaltenen Mineralstoffe über dem Referenzwert. Auffällige Überschreitungen habe es vor allem bei den Vitaminen A, B (B6, Niacin, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, Pantothensäure), C, E und K sowie beim Mineralstoff Zink gegeben.