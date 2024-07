Grüne wollen Wasserreserven beobachten

Laut der Umweltschutzorganisation Greenpeace drohen vor allem in Ostösterreich und Teilen von Tirol Wasserknappheiten – und zwar spätestens in den nächsten 20 bis 25 Jahren. Vizekanzler Werner Kogler verwies auf Mittel- und Norddeutschland, wo bestimmte Flächen bereits viele Jahre trocken seien und es extreme Probleme in der Landwirtschaft gebe.