Noch keine einzige Gemeinde hat Radar beantragt

Aschach will Ortskern kontrollieren

Wie Hemetsberger zählte auch Dietmar Groiss (SP), Ortschef in Aschach an der Donau, zu den Unterstützern der Novelle. „Ein Hauptgrund war, dass Gemeinden die Möglichkeit haben, die Geschwindigkeit mit Radargeräten selbst zu kontrollieren“, sagt Groiss, „weil sonst kann ich verordnen, was ich will.“ Künftig will Aschach den vorhandenen 30er im Ortszentrum so selbst kontrollieren.