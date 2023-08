Grüne mit Vollgas für Tempo 30 in den Gemeinden

59 Gemeinden sind Unterstützer

Kaineder nimmt die Bundes-ÖVP in die Pflicht: „Den Gemeinden endlich die Handhabe zu geben, für mehr Verkehrssicherheit in den Ortsgebieten sorgen zu können, muss jetzt schnell kommen.“ In immerhin 59 Gemeinden in OÖ findet die Idee Zustimmung – so viele unterstützen bisher die VCÖ-Initiative.