Kabine droht abzustürzen: Panik bei 30 Touristen!

Wie die „Tribuna di Treviso“ berichtet, ereignete sich der Vorfall am vergangenen Sonntag gegen 16 Uhr. An Bord der Kabine befanden sich 30 ausländische Touristen, die von Ausflügen zurückkehrten und ins Tal wollten. Augenzeugen zufolge löste sich die Kabine plötzlich und rutschte metertief ab: „Es war wie im freien Fall, die Leuten haben in Todesangst geschrien“, schildert ein Insasse.