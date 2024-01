Nach Gondelabsturz: Vater kehrt heim nach Dänemark

Per Intensivtransport in die Heimat

Von dort gibt es nun gute Nachrichten: „Der Mann ist mittlerweile außer Lebensgefahr, wach und orientiert“, erklärt Klinik-Sprecher Johannes Schwamberger. Der 49-Jährige werde noch am Freitag per Intensivtransport in seine Heimat nach Dänemark überstellt. Dort wartet auf den Mann aber wohl noch ein längerer Krankenhausaufenthalt.