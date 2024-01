Nach Gondel-Absturz wird Bahn wieder freigegeben

„Es waren keine Randbäume“

Festgehalten wird, dass es sich nicht um so genannte Randbäume gehandelt hat, die der Trasse am nächsten stehen. Sie standen demnach mehr als 20 Meter von der Trasse entfernt. Die Sachverständigen gehen davon aus, dass es durch den Sturz der Bäume auf das Seil bzw. die Klemme und durch ein etwaiges Mitschleifen der Bäume am Seil zur Entgleisung und dem Absturz der Gondel kam. Vier dänische Insassen wurden mit in die Tiefe gerissen. Warum genau die Bäume umstürzten, dürfte wohl ein Rätsel bleiben.