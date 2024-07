Wie Benko mit Deutschlands Sport-Elite spekulierte

Bemerkenswert: Der „Businessplan“ war an „Herrn Benko“ persönlich gerichtet. Obwohl René Benko laut seinen Anwälten in der Stiftung weder Organ noch Begünstigter ist und am liebsten eigentlich möglichst wenig mit der Stiftung, in der sich Immobilienwerte in dreistelliger Millionenhöhe befinden, zu tun haben will.